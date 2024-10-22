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引進外資 墨西哥擬效法美加對電子等產業祭出租稅優惠

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
墨西哥新任總統薛恩鮑姆的政府正檢視美國和加拿大對中國大陸的政策，以便在《美墨加協定》（USMCA）修訂前，能協調解決中國大陸可能存在的不公平貿易行為。歐新社
墨西哥新任總統薛恩鮑姆的政府正檢視美國和加拿大對中國大陸的政策，以便在《美墨加協定》（USMCA）修訂前，能協調解決中國大陸可能存在的不公平貿易行為。歐新社

墨西哥為吸引外國企業前來投資並設廠，考慮對電動車、半導體、稀土、電池和電子產品在內特定領域提供抵稅優惠。

墨西哥副外貿部長古提雷茲（Luis Rosendo Gutierrez）接受路透訪問時說：「我們正認真評估建立類似美國和加拿大的抵稅優惠計畫……我們相信這可以讓我們吸引許多公司前來墨西哥投資。」

古提雷茲表示，這些優惠措施適用於任何有意在墨西哥投資的國家企業，包括中國大陸。

路透看到的一份政府內部文件顯示，墨西哥已開始和鴻海（2317）、英特爾、通用汽車（General Motors）、物流公司DHL以及汽車製造商Stellantis合作，找出可以在墨西哥生產而非自亞洲進口的產品。

路透報導，墨西哥希望在地生產能替代自中國大陸、馬來西亞、越南、台灣進口的產品。

此外，墨西哥新任總統薛恩鮑姆的政府正檢視美國和加拿大對中國大陸的政策，以便在《美墨加協定》（USMCA）修訂前，能協調解決中國大陸可能存在的不公平貿易行為。

古提雷茲指出，鋼鐵進口就是一個例子。他表示，貿易夥伴正努力打擊中國在內國用經由墨西哥轉運來規避美國鋼鐵關稅的行為。

古提雷茲表示，因為《美墨加協定》的關係，墨西哥將繼續優先考慮美國和加拿大，但這並不表示墨西哥會「和中國決裂」或「拒絕中國在墨西哥的投資」。

古提雷茲表示，不論誰當選美國總統，墨西哥都準備繼續合作，他不認為與川普或賀錦麗擔任美國總統的貿易關係會有重大差異。

古提雷茲說：「我們理解這涉及國家安全問題，而美國也必須理解，我們的討論同樣是關係到維護墨西哥主權的討論。」

墨西哥 稅金 美國 電子業

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