陸劣質「毒水泥」大量進口中美洲 易致癌危害健康

近年中國生產的廉價水泥大量走私進入中美洲國家。這些水泥使用劣質原料，不僅建築安全堪慮，更被驗出高含量的致癌物「六價鉻」，嚴重傷害人體和汙染環境。

瓜地馬拉媒體「中美洲360」（CentroAmerica360）的調查報導，以「淹沒」2字，形容在官商勾結和既得利益者的操控下，中國水泥大量走私進入瓜地馬拉、哥斯大黎加、巴拿馬等多個中美洲國家。

報導中指出，瓜地馬拉建築業者表示，瓜國有60%的水泥，不管是合法進口或非法走私，源頭都是中國。中國水泥為了壓低成本搶占市場，品質成分都非常差，以此建造的建築物，更可能有安全上的風險。過去5年中，已經有7萬噸劣質水泥走私進口，讓瓜國工業每年損失約1500萬美元（約新台幣4億8000萬元）。

此外，中國水泥在生產過程中，為了降低成本，使用不符合環保要求的有毒物質。巴拿馬就在中國水泥中，驗出高含量的致癌物「六價鉻」。人體肺部如果吸入「六價鉻」會導致罹患肺癌的風險，人或動物如果喝下被「六價鉻」汙染的飲水，可能會罹患胃部腫瘤的疾病。

巴拿馬工業聯盟（SIP）更指控，進口到巴國的中國水泥「六價鉻」含量，比其他歐美國家允許的含量，高出25倍以上。導致使用中國水泥的國家，不管是農業和飲用水安全，都造成人民長期的健康威脅。

此外，拉丁美洲鋼鐵協會（Alacero）也調查，中國每生產一噸水泥就排放了2.24噸二氧化碳，而拉丁美洲生產的則為1.55噸。該協會更強調，中國大量傾銷拉丁美洲鋼鐵和水泥，已經影響該地區超過140萬個直接或間接的就業機會。拉美各國目前正嚴肅面對，中國劣質水泥對自身產業發展及人民健康安全所造成的風險和衝擊。