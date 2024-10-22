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史上第二家！Nvidia市值突破3.5兆美元里程碑 緊追蘋果

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
輝達（Nvidia）市值在周一突破3.5兆美元里程碑。路透
輝達（Nvidia）市值在周一突破3.5兆美元里程碑。路透

輝達（Nvidia）市值周一（21日）首次突破3.5兆美元，是史上第二家市值突破這個里程碑的公司，緊追蘋果，後者是在7月9日首次收在3.5兆美元之上，周一市值為3.6兆美元。

大型科技公司和電動車大廠特斯拉即將發表財報，預期心理推動Nvidia股價上漲4.14%到143.71美元，改寫收盤新高，表現優於標普500指數和道瓊工業指數分別下跌0.2%和0.8%。

Nvidia近期的反彈始於上周台積電發布強勁展望，以及分析師樂觀看待新一代AI處理器Blackwel的需求。

Nvidia大客戶特斯拉周三發表財報，將對Nvidia構成考驗。特斯拉依賴Nvidia GPU進行AI運算，以訓練其駕駛輔助產品以及盼望能上市銷售的人形機器人。

特斯拉執行長馬斯克在7月財報後電話會議表示：「我們看到市場對Nvidia硬體的需求龐大到經常難以取得其 GPU，我相當擔心我們想要時能否拿得到。」

大約一個月後，Nvidia公布了第2季財報。FactSet的資料顯示，銷售額約300億美元，高於分析師預估的287億美元。對於第3季，管理層預估銷售額約320億至330億美元，略高於華爾街估計的314億美元。

微軟、亞馬遜、Alphabet和Meta Platforms等其他客戶的業績也有助投資人推估Nvidia的表現。這些公司的資本支出代表這家AI運算領導者的銷售。華爾街預計，在截至9月底的上季，它們資本支出總額將突破600億美元，較去年同期大增56%。這四家公司占Nvidia第2季營收的逾40%。

Susquehanna分析師羅蘭（Christopher Rolland）周一維持對Nvidia的正面評等，並重申目標價為160美元。他表示，「對AI來說，相關指標評估依然穩健，超大規模雲端運算供應商的資本支出修正將支持下半年和明年」，不過，「大多數AI股的門檻已經提高，先前的指引可能必須調高才能支撐股價」。

此外，羅蘭指出，PC市場令人失望，因為用戶端電腦（而非資料中心）的AI主題並未創造出業界預期的成長。他目前預估2024年PC出貨量將較前一年成長約2%。

NVIDIA 分析師 特斯拉 輝達 馬斯克

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