強化電動車自主供應鏈 賓士啟動首家電池回收廠

德國賓士（Mercedes-Benz）汽車公司的第一家電動車電池回收廠21日在巴登符騰堡邦庫彭海姆（Kuppenheim）開幕。德國總理蕭茲（Olaf Scholz）蒞臨並重申對歐盟增加中國電動車關稅一案的不滿。

蕭茲說，「德國身為專業出口國，仰賴與全世界的自由貿易。這也是為什麼我們不需要最好的關稅，但是要最好的汽車和最先進的技術」。蕭茲也說，賓士汽車的創舉展示德國無窮的潛力和至關重要的先進技術。

未來這座靠近賓士汽車總部斯圖加特（Stuttgart）的舊電池回收工廠，將從回收原料中製造新電池，並在太陽能系統與外部綠電的幫助下，年產5萬顆新電池模組。回收過程也依賴人力技術，這個工廠預計帶來100多個就業機會。

賓士汽車總裁康林松（Ola Källenius）表示，新的工廠展示賓士汽車具有創新能量，並且未來在重要原材料上將更加獨立自主。據悉，賓士汽車公司獲得德國聯邦政府近1700萬歐元的資助研究經費。

德國今日新聞（Tagesschau）指出，歐洲每年進口約80萬公噸汽車電池，多數來自亞洲。由於電動車電池回收過程複雜，目前未真正獲利，但歐盟對汽車電池回收的相關要求，2031年起，電動車電池必須滿足回收配額。德國公司需要電池的稀有原料。

福斯汽車公司在2021年已經身先士卒在下薩克森邦薩爾茲吉特（Salzgitter）開設第一家電動車電池回收廠。