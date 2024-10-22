油價反彈近2%、WTI站回70美元 金價創高後小幅回落

國際油價周一（21日）收盤上漲近2%，部分收復上周逾7%的跌幅，西德州中級原油（WTI）期貨價格重新站回每桶70美元之上，中東戰事沒有平息，市場仍預期以色列將對伊朗進行報復，擔心中東地區石油供應受擾；金價在盤中創新高後回落，受獲利了結與聯準會官員談話影響。

油價反彈勁揚近2%

布蘭特原油12月期貨上漲1.23美元，漲幅1.68%，報每桶74.29美元；西德州原油11月期貨上漲1.34美元，漲幅1.94%，報每桶70.56美元，重新站回70美元之上。

布蘭特原油期貨上周重挫超過7%，而美國西德州原油期貨下跌約8%。由於中國經濟成長放緩和中東風險溢價下降，這兩大合約寫下自9月2日以來最大單周跌幅。

上周六，真主黨無人機在以色列總理內唐亞胡住處附近爆炸。次日，以色列對該組織在黎巴嫩的據點發起了新的軍事打擊。以色列已經誓言要對伊朗10月初的飛彈襲擊進行報復。

BOK Financial公司高級交易副總裁Dennis Kissler說：「由於中東地區戰事持續升級，原油期貨今早獲得提振...以色列還準備對伊朗發動更多報復性攻擊。」

另一方面，在全球最大的石油進口國中國，商業銀行下調本月的貸款市場報價利率，以期助力經濟持穩。沙烏地阿拉伯國家石油公司行長Amin H. Nasser在新加坡表示，他看好中國的石油消費。

不過，看空油價的聲音繼續存在。國際能源署署長畢羅（Fatih Birol）周一向彭博電視表示， 「如果我們沒有看到中東局勢重大升級，我仍然預期油價將進一步承壓，因為市場正在進入更加寬裕的時期，包括明年」。他提到的因素包括美洲石油產量快速成長。

金價創新高後回落 因美債殖利率和美元走高

現貨金價小跌0.06%，報每英兩2719.85美元，盤初曾觸及紀錄新高2,740.37美元；美國黃金期貨收高0.3%，報每英兩2,738.9美元。

一些投資人在金價連續四天上漲之後獲利回吐，打壓了金價走勢。此外，兩位聯準會官員也就利率前景發表了講話，打壓了投資者的降息預期。

達拉斯聯準銀行總裁蘿根（Lorie Logan）再次呼籲聯準會對降息小心謹慎，因為經濟環境仍然存在不確定性；明尼亞波利斯聯準銀行總裁卡斯哈里（Neel Kashkari）重申，他傾向於在未來幾個季度放慢降息步調。

RJO Futures的高級市場策略師Daniel Pavilonis說：「10年期美債殖利率大幅走高，美元指數走強，這給黃金帶來了一些壓力。」

指標10年期美國公債殖利率升至接近4.2%，為12周高點，而美元指數上漲，使得黃金對海外買家而言更加昂貴。

黃金今年迄今已攀升逾32%，屢創紀錄新高。瑞銀分析師Giovanni Staunovo說：「在聯準會進一步降息的支撐下，我們認為黃金在未來12個月內將達到每英兩2,900美元。」

目前，交易商認為聯準會在11月降息1碼的可能性為85%。

現貨銀在盤初觸及2012年底以來最高後，上漲0.6%，至每英兩33.85美元。有分析師認為，可能會見到金價上漲速度放緩，而白銀開始加速上漲、追趕黃金。

白金下跌0.7%，至每英兩1,006.25 美元。鈀金下跌2.4%，至每英兩1,054.07美元。