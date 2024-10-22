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美元隨美債殖利率走高 日圓跌破150大關
美元周一隨美國公債殖利率上漲，日圓則跌破150大關，創下兩周多來最差表現。
美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）上漲0.5%至104.012，創下10月4日來最大漲幅；日圓兌美元貶值0.9%至150.84。
美國10年期公債殖利率上漲逾9個基點至4.18%。
普徠仕（T. Rowe Price）指出，由於通膨預期上升，加上對美國財政支出的疑慮，美國10年期公債殖利率六個月內可能轉而上揚並向5%叩關。
花旗和摩根大通在未來幾周的利率展望中指出選舉風險，而達拉斯聯邦準備銀行總裁洛根再次主張聯準會（Fed）對降息小心謹慎。
芝商所（CME）FedWatch工具顯示，利率期貨交易推算Fed在11月會議上降息25個基點的可能性為87%，維持利率不變的可能性為13%。一個月前，市場預計Fed起碼會降息25個基點，降息50個基點的可能性也高達50.4%。
朝日新聞民調顯示，自民黨可能會失去在眾議院的多數黨地位，甚至加上長期盟友公明黨都可能無法獲得多數席位。
歐元兌美元跌0.5%至1.0815；交易員稱1.0800一線仍有大量買盤。
歐洲央行管理委員會成員Gediminas Simkus表示，如果通膨下行趨勢持續，將會進一步降息。
美元兌加幣升值0.3%至1.3838，加拿大央行將於本周公布利率決定。市場普遍預期加拿大央行將降息50個基點。
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