快訊

台新高層新布局！吳東亮次子 37歲吳昕豪接任台新人壽副董

花蓮13歲少女長期胸悶 竟檢查出12公分腫瘤確診「1罕見癌症」

板殯驚悚墜落意外！3員工搭貨梯竟「連同遺體下墜」 疑鋼索斷裂釀禍

聽新聞
0:00 / 0:00

馬士基第四度調高全年財測 紅海衝突抵銷航運過剩產能

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
丹麥航運巨擘馬士基（Maersk）調高全年財測，是六個月內第四度上調，理由是需求較為強勁。路透
丹麥航運巨擘馬士基（Maersk）調高全年財測，是六個月內第四度上調，理由是需求較為強勁。路透

丹麥航運巨擘馬士基（Maersk）調高全年財測，是六個月內第四度上調，理由是需求較為強勁，而且紅海襲擊相關事件干擾供應鏈導致運費較高。

馬士基周一（21日）表示，現在預期今年息稅折舊和攤銷前基本獲利為110億至115億美元，高於先前預估的90億至110億美元。彭博資訊彙編的分析師預估值平均為101億美元。

馬士基先前分別在5月、6月和8月上調2024年全年獲利預估，因紅海衝突對世界航運供應鏈的影響高於預期。葉門青年運動組織（又譯為胡塞組織）自去年底開始發動襲擊，迫使貨櫃船繞道南非航行，這吸收了貨櫃產業部分過剩產能，協助提振航運費率。

在本月稍早，馬士基表示將與德國同業赫伯羅德（Hapag-Lloyd）在2025年展開行駛南非航線的船舶共享合作，同時表示預期紅海明年依舊不安全。

馬士基周一也表示，預期全球貨櫃航運需求今年成長6%，高於先前預期的成長4%至6%。馬士基ADR價格盤中一度大漲7%，收盤漲幅收斂至3.29%。

控制全世界約六分之一貨櫃貿易的馬士基近年來尋求在陸運和貨運代理業務有所成長，這些領域的利潤率向來高於海運。不過，馬士基上季放棄收購德國鐵路公司的物流部門DB Schenker，最終是由丹麥物流業者DSV A/S以143億歐元（155億美元） 收購DB Schenker。

紅海 貨櫃 馬士基

延伸閱讀

南非駐館恐遭迫遷 林佳龍：對等要求南非駐台辦遷館

南非駐館被限期迫遷 林佳龍：已成立應變小組因應

獨／南非施壓逼遷館一年多「無協商餘地」 我國求助G7國家

中方在安理會呼籲胡塞武裝停止紅海水域襲擾行為

相關新聞

三星半導體不妙？韓媒爆 SK 海力士3職缺有200名三星人爭搶

三星電子半導體事業在調整期，近期韓媒爆出SK海力士開出3個職缺罕見出現200名三星工程師爭搶的情況。另外三星半導體人才也...

韓媒：英特爾擬與三星組晶圓代工聯盟 共抗台積電

台積電的晶圓代工市占，遙遙領先對手三星電子和英特爾。據傳英特爾接洽三星，打算籌組晶圓代工聯盟，共同對抗台積。但韓國專家認...

義大利將制定法律架構 時隔近40年為重返核能鋪路

義大利今天宣布，將在數週內為國內興建近40年來首座核電廠制定法律架構

東南亞尋求部署小型核反應爐 美國或許幫得上忙

隨著全球對低碳能源興趣日增，美國和少數東南亞國家已開啟對話，洽談部署小型模組化反應爐（SMR）事宜。

財報暴雷後…ASML執行長急滅火 稱2025年仍是增長年

半導體設備製造大廠艾司摩爾（ASML）執行長富凱22日說，2025年仍是個增長年，長期而言仍預期業績成長。

歐盟金融科技業交易App 搶攻散戶

歐洲金融科技業者Revolut，正將旗下財富管理業務分拆成獨立的應用程式（App）Revolut Invest，打算搶攻散戶投資人市場。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。