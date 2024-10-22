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台積電ADR漲0.6% 較台北交易溢價19%

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
台積電。路透社
台積電。路透社

台積電ADR周一（21日）上漲0.6%，收在201.95美元，較台北交易溢價19%。

美國股市三大指數周二全面下跌，歐洲市值最高的艾司摩爾（ASML）業績展望令人失望，加上對美國緊縮晶片銷售限制的疑慮，引發晶片股暴跌。

道瓊工業指數和標普500指數周一自歷史新高回落，因公債殖利率上升，認為美股價位偏高的投資人戒慎恐懼。投資人也正觀望本周接下來密集公布的財報結果。

道瓊工業指數下跌344.31點，跌幅0.8%，收在42,931.60點；標普500指數下跌10.69點，跌幅0.2%，至5,853.98點。那斯達克綜合指數上漲50.45點，漲幅0.3%，報18,540.01點，受益於晶片巨頭股輝達（NVIDIA）漲幅達4.1%，收在143.71美元的歷史新高，市值突破3.5兆美元。費城半導體指數小漲0.1%。

台灣加權股價指數昨天上漲 55.26點，收在23,542.53點。台積電（2330）平盤收在1,085.00元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 164.83 -0.77 161.50 2.06

中華電 CHT 121.57 -1.25 122.50 -0.76

台積電 TSM 1,291.43 +0.58 1,085.00 19.03

聯電 UMC 49.62 +0.39 50.90 -2.51

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據

ADR 台積電 指數 美國

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