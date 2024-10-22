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道指和標普自歷史高峰回落 那指因NVIDIA再創新高上漲

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
輝達（NVIDIA）大漲4.1%，收在143.71美元的歷史新高，市值突破3.5兆美元。歐新社
輝達（NVIDIA）大漲4.1%，收在143.71美元的歷史新高，市值突破3.5兆美元。歐新社

道瓊工業指數標普500指數周一自歷史新高回落，因公債殖利率上升，認為美股價位偏高的投資人戒慎恐懼。投資人也正觀望本周接下來密集公布的財報結果。

道瓊工業指數下跌344.31點，跌幅0.8%，收在42,931.60點；標普500指數下跌10.69點，跌幅0.2%，至5,853.98點。那斯達克綜合指數上漲50.45點，漲幅0.3%，報18,540.01點，受益於晶片巨頭股輝達NVIDIA）漲幅達4.1%，收在143.71美元的歷史新高，市值突破3.5兆美元。費城半導體指數小漲0.1%，台積電ADR漲0.6%。

美國公債殖利率上升。美國10年期公債殖利率漲破4.1%，創12週來高峰，上周五收盤報4.074%。

BMO Family Office投資總監 Carol Schleif說：「連續六周連創新高後，市場希望稍作喘息，實不足為奇。」

「10年期公債殖利率上升令人困惑，也許經濟成長過快，就業仍然過於堅挺，」CFRA Research首席投資策略師Sam Stovall說：「因此，Fed最終可能會放慢降息步伐。」

超過110家標普500指數成分股公司定於本周公布財報，其中包括道瓊工業指數的七家成分股公司。特斯拉（Tesla）、可口可樂（Coca-Cola）和IBM將是其中的焦點。

貝萊德投資研究所策略師寫道，「我們認為第3季美國企業獲利強勁將繼續擴大到科技領域以外」，像是公用事業、能源、房地產和工業等。本周還有房屋銷售、PMI初值和耐用品數據，以及Fed的褐皮書。

但高盛集團策略師提醒，隨著投資人轉向包括債券在內的其他資產尋求更佳回報，美股不太可能保持住過去十年高於平均水準的表現。

交易者一面密切關注選舉民調，有些人押注誰將贏得白宮寶座，以及選舉結果將如何波及銀行或乾淨能源股等類股。

波音（Boeing）上漲3.1%，有消息稱工會將就新協議進行投票，以結束為期五周的代價高昂的罷工。

Spirit Airlines暴漲53.1%，該公司達成協議，將債務再融資期限延長兩個月。

由於殖利率上升，對利率敏感的房地產股下跌了2.08%。對經濟敏感的小型股羅素2000下跌了1.6%。

Humana下跌2.5%，有報導說 Cigna已經恢復了與這家醫療保險公司的合併談判。Cigna的股價也下跌4.7%。

NVIDIA 指數 標普 美股 輝達

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