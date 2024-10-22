IMF、世銀年會沒有慶功派對 兩大難題棘手

國際貨幣基金（IMF）和世界銀行21日於華府舉行年會，在通膨幽靈逐漸遠離、經濟軟著陸展露曙光之際，全球經濟又飽受地緣政治及巨額債務的糾纏，成為與會各國財金決策官員亟待解決的問題。

今年IMF及世銀年會是在充滿擔憂的背景下舉行，包括11月美國總統大選的結果可能為全球經濟帶來難以預料的後果、各國政府債務飆升、中東衝突升溫、俄烏戰事久拖不決，及台海緊張局勢。

IMF總裁喬治艾娃在會前表示：「別指望會有慶功派對。」「我期望人們離開這裡時會有些振奮、又有些害怕，但願害怕能促使他們加緊採取行動。」

債務占GDP比率 圖／經濟日報提供

彭博經濟研究預測，今年全球國內生產毛額（GDP）將成長3%，低於2023年的3.3%，但要比年初的悲觀預測好得多。美國消費者繼續花錢，企業繼續招聘；歐洲的需求雖減弱，但經濟應會繼續成長。中國當局不斷推出刺激措施支撐房地產市場，雖不足以滿足股市多頭人士的期望，但應有助於達成今年經濟成長接近5%的目標。

但全球主要經濟體的韌性勢將受到考驗，特別是美國共和黨總統候選人川普提出了會對世界貿易產生巨大衝擊的政策。川普威脅要對所有進口商品加徵至少10%的關稅，對來自中國的商品加徵60%甚至更高的關稅。

各項經濟預測則顯示，到頭來損失最大的可能是美國。彭博經濟研究說，若中國對川普提出的關稅進行報復，那麼到2028年大選時美國的GDP可能下滑0.8%，而中國所受衝擊可能只有美國一半。歐洲央行總裁拉加德也說，「我們仍預計會軟著陸」，但若爆發新貿易戰，將危及此一前景。

除了貿易戰疑慮外，據彭博經濟研究估計，若中東爆發全面戰爭，油價升抵每桶100美元以及金融市場的避險行為，將使未來四季的全球經濟成長率被拉低0.5個百分點，通膨被推高0.6個百分點。

債務則是另一大風險。IMF的分析顯示全球公共債務到今年底將達到100兆美元，相當於全球GDP的93%，並警告各國政府需做出艱難決定來穩定債務。