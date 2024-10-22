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比特幣氣盛 逼近7萬美元

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電

比特幣21日盤中一度逼近7萬美元，因為流入比特幣ETF的資金激增，而且市場看好美國有望進一步推動加密貨幣領域的監管，提升了多頭氣氛。

比特幣在亞洲交易時段盤初勁揚1%至69,474.38美元，逼近7萬美元大關，上回站上7萬大關是在6月。乙太幣和市值名列前十大加密貨幣的Solana也上漲。

彭博資訊彙編的數據顯示，在截至10月18日的六天，美國現貨比特幣ETF吸引近24億美元資金淨流入，押注在美國11月5日總統大選後，美國加密貨幣的規則將變得較為友善。

美國共和黨總統候選人川普矢言支持加密貨幣，因此比特幣也被視為是所謂「川普交易」的一環，也就是因川普題材受惠。民主黨總統候選人賀錦麗也支持對加密產業制定監管架構。這樣的態度有別於拜登政府對加密產業的打壓。

加密貨幣主要經紀商FalconX研究主管洛汪特表示，兩大市場趨勢是選舉與全球總體經濟環境。

加密貨幣 比特幣 美國

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