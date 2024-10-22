黃金衝上新天價2,739美元 明年Q4上看3,000美元

國際金價21日續創新高，繼18日收盤突破2,700美元大關後持續上攻。因為中東局勢升溫，傳出以色列正討論攻擊伊朗，且鎖定涉嫌資助真主黨的金融機構分行進行轟炸；而20日稍早一架真主黨派出的無人機，則在以色列總理內唐亞胡住家旁爆炸。在此同時，美國總統選戰正打得難分難解。這些都給了投資人繼續買進黃金以避險的好理由。

現貨金價21日盤中一度漲0.66%，報每英兩2,739.35美元，若漲勢維持到紐約收盤，將是連續第五天改寫歷史新高紀錄。黃金得益於央行買盤、避險需求、分散資產的作用，因而迭創歷史新高，今年來勁揚逾30%，績效超車美股和美債。

現貨金價走勢

以色列上周末擴大了在黎巴嫩的轟炸行動，瞄準其宣稱幫助向真主黨軍事行動提供資金的金融機構。據黎巴嫩媒體報導，以色列軍隊周日晚間對貝魯特南部郊區發動了至少11次打擊。

美國總統拜登和他的行政團隊極力呼籲以色列與敵對陣營重啟停火協商，但以色列態度強硬，不願妥協。

交易員也為即將到來的11月5日美國總統投票日，重新布局手上的投資組合。民調顯示，川普與賀錦麗的競爭，會是二、三十年來最接近的一次。投資人傳統上在地緣政治和經濟不確定時選擇黃金避險。

黃金是今年表現最佳的大宗商品之一，美國聯準會（Fed）上月宣布降息，開啟寬鬆周期，為市場帶來的樂觀情緒，助長黃金最近這波攻勢。各央行買盤則是金市長期支柱。

澳洲聯邦銀行分析師達爾在21日發布的報告中預測，黃金期貨在2025年第4季的均價有望漲至每英兩3,000美元，並稱聯準會降息周期可能會推動美元走軟，而黃金以美元計價，因此美元貶值對許多買家而言黃金就更便宜。

當然也有人看空金價。Blue Line期貨公司首席市場策略師史崔堡說，黃金面臨許多小阻力，包括中國大陸的振興措施、美元轉強、歐元貶值、基本金屬走跌、獲利了結賣壓等。



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