海運大咖結盟 提高準班率

道瓊社報導，丹麥貨櫃輪業者馬士基（Maersk）和德國赫伯羅德（Hapag-Lloyd）制定新計畫來減少海運船班延誤的問題，方法是使用更大的船隻，並減少每艘船的港口停靠次數。

自從去年底開始，海運公司因貨船在紅海遭受葉門叛軍「青年運動」（又譯胡塞組織）攻擊，被迫避開蘇伊士運河繞道南非之後，至少要增加兩周的航程，並推升運價上漲。

馬士基、赫伯羅德計劃組成一個名為「Gemini」的新聯盟，預定明年2月啟動，該聯盟的目標便是改善船舶準點率。

其實這兩家海運公司的準點率在業界歷經這麼多挑戰後，已是表現最可靠的公司，準點率約為55%。一位赫伯羅德高階主管受訪時表示，55%是不可接受的，Gemini目標是達到90%。

海運業者在疫情期間船隻不夠調度時，訂購了許多新船，然而現在需求由高點拉回，情況變成船太多，業者預期紅海再開之後，運價會大幅下修，海運公司的獲利自然也跟著向下。

海運商為因應預期的獲利下滑，須進一步提升營運效率。參與Gemini運作規劃的人員表示，該聯盟盼留住願意支付額外費用，得到高度準時服務的新舊客戶。改善準時的方法之一，是將亞洲開往歐洲的貨船停靠港口，自目前的10個逐步減掉一半左右。Gemini將使用更多能載2萬只貨櫃的大船；相形下，他們現有的船能載的貨櫃介於1.4萬至2萬只不等。

Gemini的貨櫃輪將主要從中國的太平洋沿岸出發，在行程中將停靠兩家航商擁有的貨櫃碼頭。這個聯盟是海運界第二大聯盟，代表22%的全球海運市場。第一大聯盟是海洋聯盟，成員包括台灣的長榮海運、法國的達飛海運（CMA CGM）以及中國的中國遠洋海運集團。