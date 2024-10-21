美股漲勢熄火...道瓊早盤跌近100點 輝達逆勢漲逾2%

在美股上周締造今年來最長的周線連漲紀錄後，三大指數21日早盤漲勢熄火，道瓊工業指數跌近100點，投資人靜待特斯拉、波音等大企業的財報，是否能緩解對未來展望的疑慮。

道瓊工業指數早盤跌0.2%、標普500指數跌近0.1%、那斯達克指數與費城半導體指數均由黑翻紅，分別漲近0.1%與0.04%，台積電ADR漲1%、輝達也跳漲逾2%。

特斯拉本周三（23日）將發布上季財報，21日早盤股價跌0.7%；這家美國電動車大廠面臨產量能否達標，以及監管挑戰等疑慮，該公司日前發表的無人計程車Cybercab，未能緩和投資人對銷量的質疑。波音也將在23日發布財報，該公司面臨延遲交機、勞資糾紛、財務資源逐漸萎縮等疑慮，早盤股價逆勢漲4%。

美股近期的升勢，也引發投資人懷疑漲勢能否延續，尤其是美國總統大選陷入膠著、地緣政治情勢升溫，可能提高美股的波動性。

CFRA研究公司首席投資策略師史托沃說，如果市場未能證實漲勢的合理性，股市可能很快回檔。