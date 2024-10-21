亞股走勢不一 投資人評估中國調降利率影響

亞洲股市今天走勢不一，投資人衡量中國人民銀行調降利率影響，同時國際金價受到地緣政治疑慮影響創歷史新高。

法新社報導，美股華爾街股市18日再創新高，未能激勵亞股本週伊始走高，市場投資人也準備迎接最新的財報旺季登場。

中國人民銀行宣布調降兩項關鍵利率至歷史低點，這是當局重振支出與達成年經濟成長率5%行動的一部分。

中國央行今天宣布調降貸款市場報價利率（LPR），1年期和5年期以上LPR分別下調0.25個百分點，為今年第3次調降，降幅也是今年最大的一次。

上週出爐的最新數據顯示，中國經濟雖創2023年初以來最慢成長速度，卻仍優於預期。

保銀資產管理公司（Pinpoint Asset Management）首席經濟師張智威指出：「9月24日的記者會之後，貨幣政策明顯轉向更支持性立場。中國實質利率太高了。」

香港股市18日大漲超過3%，今天回跌超過1%。

東京、新加坡、馬尼拉股市也收跌。上海、雪梨、首爾、威靈頓、台北和雅加達股市則收漲。

被視為避險資產的黃金在地緣政治疑慮影響下，創下每盎司2732.82美元的歷史新高。報導傳出以色列正在商討針對伊朗本月的大量飛彈攻擊展開報復，以及黎巴嫩政治與軍事組織「真主黨」（Hezbollah）無人機在以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）住所附近爆炸，也引發局勢緊張。