快訊

中職／羅昂5局已燒破百球 兄弟5局打完3：0領先獅隊

板殯電梯鋼索突斷裂「大怒神式下墜」 新北殯葬處回應、揭遺體最新情況

潭美恐現共伴效應！降雨猛烈且持續 1張圖看雨勢紫爆區

亞股走勢不一 投資人評估中國調降利率影響

中央社／ 香港21日綜合外電報導

亞洲股市今天走勢不一，投資人衡量中國人民銀行調降利率影響，同時國際金價受到地緣政治疑慮影響創歷史新高。

法新社報導，美股華爾街股市18日再創新高，未能激勵亞股本週伊始走高，市場投資人也準備迎接最新的財報旺季登場。

中國人民銀行宣布調降兩項關鍵利率至歷史低點，這是當局重振支出與達成年經濟成長率5%行動的一部分。

中國央行今天宣布調降貸款市場報價利率（LPR），1年期和5年期以上LPR分別下調0.25個百分點，為今年第3次調降，降幅也是今年最大的一次。

上週出爐的最新數據顯示，中國經濟雖創2023年初以來最慢成長速度，卻仍優於預期。

保銀資產管理公司（Pinpoint Asset Management）首席經濟師張智威指出：「9月24日的記者會之後，貨幣政策明顯轉向更支持性立場。中國實質利率太高了。」

香港股市18日大漲超過3%，今天回跌超過1%。

東京、新加坡、馬尼拉股市也收跌。上海、雪梨、首爾、威靈頓、台北和雅加達股市則收漲。

被視為避險資產的黃金在地緣政治疑慮影響下，創下每盎司2732.82美元的歷史新高。報導傳出以色列正在商討針對伊朗本月的大量飛彈攻擊展開報復，以及黎巴嫩政治與軍事組織「真主黨」（Hezbollah）無人機在以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）住所附近爆炸，也引發局勢緊張。

中國人民銀行 資產

延伸閱讀

義大利外長出訪以巴 盼哈瑪斯首腦之死成停火轉機

以色列轟炸真主黨金融機構 黎巴嫩戰火升溫

透過外交解決黎巴嫩衝突 美媒：以色列開條件

以色列結束黎巴嫩戰爭條件曝光！要求在黎國積極執法、領空自由行動

相關新聞

史上第二家！Nvidia市值突破3.5兆美元里程碑 緊追蘋果

輝達（Nvidia）市值周一（21日）首次突破3.5兆美元，是史上第二家市值突破這個里程碑的公司，緊追蘋果，後者是在7月...

美西貨櫃滯港時間拉長一倍 年底購物旺季備貨恐受影響

儘管美國東岸與墨西哥灣港口罷工落幕，但先前碼頭勞工醞釀罷工、加上紅海危機糾結未解，使美西港進口貨量迭創新高，導致鐵路貨運...

國際金價進入「新多頭階段」 分析師看好明年上半年攻3,000美元

在國際金價近來屢創新高後，分析師認為金價正處於「新多頭階段」，紛紛上修行情預測，看好明年上半年之前有望站上每英兩3,00...

IMF、世銀年會沒有慶功派對 兩大難題棘手

國際貨幣基金（IMF）和世界銀行21日於華府舉行年會，在通膨幽靈逐漸遠離、經濟軟著陸展露曙光之際，全球經濟又飽受地緣政治...

Nvidia股價創新高！華爾街續看多 估市值有望衝上4.7兆美元

美國人工智慧（AI）晶片大咖輝達（Nvidia）股價21日大漲逾4%到創紀錄的143.71美元，市值首次突破3.5兆美元...

油價反彈近2%、WTI站回70美元 金價創高後小幅回落

國際油價周一（21日）收盤上漲近2%，部分收復上周逾7%的跌幅，西德州中級原油（WTI）期貨價格重新站回每桶70美元之上...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。