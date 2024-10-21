新加坡資助發電廠碳捕集研究 協助實現淨零排放

新加坡能源市場管理局（Energy Market Authority）將共同資助由部分發電公司和能源公司提出的碳捕集與封存可行性研究，幫助城邦國家新加坡達成2050年底前實現淨零排放的目標。

路透社報導，能源市場管理局在今天發布的聲明中表示，其目的是研究兩種碳捕集與封存（CarbonCapture and Storage, CCS）途徑，一是燃氣複循環渦輪機（CCGT）發電的燃燒後捕集，另一種是在生產發電用氫時進行燃燒前捕集。

不過，能源市場管理局並未透露資助的金額。

燃燒後捕集是指在廠址安裝設備，以捕捉燃氣複循環機組燃燒天然氣時所產生廢氣中的二氧化碳。

燃燒前捕集則是在將天然氣之中的氫氣分離之際，捕捉所產生的二氧化碳。

此外，新加坡政府正在開發一項碳捕集與封存專案，將裕廊島（Jurong Island）上的二氧化碳排放收集起來運到海外封存，第1階段預計將於2030年左右啟動。