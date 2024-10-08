「iPhone 16欠缺新功能」蘋果、亞馬遜罕見雙遭分析師降評 股價齊摔

蘋果公司和亞馬遜的股價7日分別重挫超過2%和3%，原因是各有分析師調降這兩家公司的投資建議評級。Jefferies分析師表示，投資人對蘋果首款有AI功能的最新iPhone抱持過度樂觀預期；富國證券分析師則擔心亞馬遜明年的利潤趨勢，就算雲端運算事業帶來成長也可能不足以彌補。

Jefferies分析師李裕生（Edison Lee）表示：「對iPhone 16/17的高預期是不成熟的」， 因為「欠缺實質新功能且AI應用有限，代表不太可能達到市場的高預期（5%-10%的銷量成長）」。他給予蘋果「持有」評級，該公司先前給予的評級為「買進」。

蘋果股價已從4月的低點迄今大漲約34%，大致受惠於市場看好AI功能將帶動消費者換機、再度加速蘋果營收成長。然而，初期跡象顯示需求喜憂參半。

李裕生表示，他認同AI具有長期潛力，認為蘋果是「唯一一家可以利用專有數據提供低成本、個性化AI服務的軟硬體整合企業」，但他說，蘋果目前的估值已在高檔，短期內，AI將不會成為拉抬因素。

李裕生說：「智慧手機硬體在具備真正的AI能力之前需要重新設計…可能的時間表是2026/2027年」。

華爾街對於蘋果公司的態度較為審慎，僅65%的分析師建議買進蘋果，相較下，微軟、輝達和亞馬遜獲得建議買進的比率接近或高於90%。

同日，富國證券將亞馬遜的股票投資建議從「加碼」調降至「持有」，分析師加維斯基（Ken Gawrelski）成為彭博資訊追蹤的分析師中，少數沒有給予亞馬遜股票買進評級的分析師。他也將亞馬遜目標價從每股225美元調降至183美元。

加維斯基表示，亞馬遜「一直有持續上修的題材，但我們相信短期內有面臨壓力修正的因素」，「雖然市場對第4季營業利益面臨的壓力有更多準備，但我們審慎認為2025年上半年利潤的擴張也可能受限」。

他指出，直到亞馬遜2025年7月的展望之前，恢復正面上修的能見度仍有限，而且光憑亞馬遜雲端事業AWS雲端業務的強勁表現還不足夠。

目前亞馬遜是最受華爾街青睞的個股之一，約94%的分析師給予亞馬遜買進評級，而且無人建議賣出。對亞馬遜普片樂觀的看法主要與AWS業務相關，這項事業預料將受惠於AI的長期需求，不過短期疑慮在於，企業對於AI相關的投資支出多寡。