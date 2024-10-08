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人民幣可能被押空貶向7.15 陸未宣布突破性新政…亞幣被拖累

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
投機者可能恢復押空人民幣，將兌美元匯價推向7.15。路透
投機者可能恢復押空人民幣，將兌美元匯價推向7.15。路透

在岸人民幣在休市一周後的交易中創下一年多來的最差表現，帶動亞洲貨幣普遍走貶。

在岸人民幣兌美元周二最多挫低0.9%，是2023年6月以來的最大跌幅，部分原因是離岸人民幣在大陸黃金周假期期間跌逾1%。在岸人民幣在假期結束後一開市即補跌，拖累澳幣和韓元在內的亞洲貨幣。

貨幣走勢顯示，交易員對全球最大兩個經濟體的押注有變，如何影響全球匯市。上周，美國發布強勁的就業報告，交易員降低了對聯準會降息的預期，而中國大陸可能不會再推出大規模財政刺激，衝擊到一系列資產價格。

華僑銀行貨幣策略師Christopher Wong表示：「期待升高後卻失望了。缺乏後續行動打擊到市場情緒，以及包括澳幣、韓元和馬來西亞林吉特等對人民幣匯價敏感的貨幣。」

貨幣貶值扭轉了市場上短暫的樂觀氣氛。在北京9月底宣布降息和支持房市的一系列刺激措施後，亞洲貨幣指標由今年低點強勁走升近5%，到2023年中期以來最高。

但在周二，對岸結束一周休假重新開市時，投資人卻感到失望。因中國國家發展和改革委員會表示能實現今年的經濟目標，沒有推出市場期待的突破性政策。

駐香港的法興銀行（Societe Generale）首席亞洲宏觀策略師Kiyong Seong表示：「市場預期與發改委的宣布存在巨大差距。考慮到美元再次攀升，強勢的人民幣需要中國大陸升息，並結合強力的財政刺激政策。人民幣兌美元目前不太可能測試破7。」

發改委新聞發布後，離岸人民幣匯率抹去早盤漲幅，在岸人民幣匯率延續跌勢。彭博亞洲美元指數跌幅高達0.5%，創一個月來最大。

TD Securities外匯及總經策略師Alex Loo表示，刺激政策能否奏效，目前還沒有定論。如果新的財政方案沒有消息，「中國大陸金融市場的看漲情緒可能迅速逆轉，削弱人民銀行的努力」。他補充說，投機者可能恢復押空人民幣，將匯價推向7.15。

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