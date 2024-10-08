三星初估財報不如預期 罕見發公開道歉信…內容說了什麼？

三星電子上季初估財報不如市場預期，副董事長兼裝置解決方案（DS）部門全永鉉甚至罕見地發出公開道歉信，仍無助扭轉股價頹勢，8日跌1.2%。

三星電子初估，第3季營業利益將約比去年同期成長274%至9.1兆韓元左右，低於分析師預期的10.3兆韓元，晶片獲利預料將季比下滑，主要受到一次性成本和匯率因素的影響，也反映客戶的庫存調整，而中國大陸企業成熟製程晶片的供應也帶來影響。

敬愛的始終熱愛三星電子的客戶、投資人及員工：

今天，三星電子主管階層想先向各位致歉。

我們業績不如市場預期，已引發人們對敝公司基本技術競爭力和未來的憂慮，

許多人都在談論三星的危機，

我們領導業務的主管將負起所有責任。

敬愛的客戶、投資人和員工，

然而，三星一直都能化危機為轉機，擁有挑戰、創新及克服的歷史。

我們一定將把我們目前面臨的嚴峻情況，轉變成再一次跨步的機會。

我們管理階層將引領克服危機。

最重要的是，我們將恢復技術的根本競爭力。

技術和品質是我們的命脈。

這是三星電子永不妥協的驕傲。

我們將確保根本競爭力，而非短期解決方案。

此外，我相信唯有還不存在於世上的新技術、以及精進品質競爭力，才是三星電子扭轉頹勢的唯一之道。

其次，我們將為未來做好更充分的準備。

我們將重燃我們獨特的熱情，無畏地開拓未來，堅持我們設定的目標，直到最後實現。

我們將以挑戰的精神重新調整自己，奔向更高的目標，而非抱持守成的防衛心態。

第三，我們重新檢視我們的組織文化和工作方法，立刻修正需要改正之處。

我們將重建信任與溝通的傳統組織文化。

如果我們在現場發現問題，就將揭露，並積極討論以改進。

特別是，只要有機會，我們將積極與投資人溝通。

敬愛的客戶、投資人和員工，

只要我們積極挑戰自我，我們也信心能化目前的危機為新的轉機。

請給予我們各位的支持和鼓勵，讓三星電子能夠再次展現力量。

謝謝

三星電子副董事長

裝置解決方案部門主管

全永鉉