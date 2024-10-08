Fed威廉斯說美軟著陸形勢良好 暗示支持11月只降息1碼

紐約聯邦準備銀行總裁威廉斯表示，目前處於實現美國經濟軟著陸的良好形勢，他也暗示，9月降息2碼（0.5個百分點）之後，他支持接下來以較緩步調降息。

威廉斯形容9月就業報告「非常好」，證明即使歷經一年多的高利率，美國經濟仍然保持穩健，通膨也持續和緩。

威廉斯周一接受英國金融時報訪問時說：「當前的貨幣政策立場的確處於良好態勢，一面繼續保持經濟和勞動市場的實力，一面也能看到通膨率持續邁向2%。」

9月就業報告澆熄市場對Fed在11月美國總統選舉後再度降息2碼的預期。Fed 已於9月啟動四年多來的首次降息，將利率調降2碼至4.75-5%。

威廉斯在聯邦公開市場委員會是常任享表決權的一員，又是是Fed主席鮑爾的親密戰友。他表示，在通膨和緩和勞動市場降溫的證據之下，9月降息2碼「當時正確，現在也是正確的」。

他說：「如同主席所說，將政策調校到仍具限制性，也仍對通膨施加下行壓力，只是力度小很多，這是合理的。」

「我不希望看到經濟疲弱。我希望維持我們在經濟和勞動市場上看到的強勁表現。」

對於Fed 會如何繼續積極降息的問題，威廉斯表示，官員的最新利率預測「點狀圖」暗示今年剩下的兩次會議中各降息1碼（0.25個百分點），這是「非常好的基本情境」。他強調，決策將依據數據，而不是遵循「預設路徑」，呼應了鮑爾的說法。

威廉斯強調，9月降息2碼並不是「我們未來行動的準則」。威廉斯表示，他的目標是將利率調整到「中性」、也就是漸漸不再抑制需求的水準。不過他承認，可能無法精準估算利率最終。

威廉斯說，如果通膨率下降超過預期，「這就需要政策更快正常化」，反之，如果通膨停滯，「就需要更慢降息」。

威廉斯預料，個人消費支出（PCE）物價明年會接近Fed設定的2%目標，但他仍對來自中東在內的衝擊保持警覺。

針對近期油價上漲，他說：「這絕對是我對短期全球經濟和通膨風險清單上的一項。」