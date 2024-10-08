巴菲特再減碼美銀持股 三個月來套現逾100億美元

「股神」巴菲特執掌的波克夏（Berkshire Hathaway）上周再度減碼美國銀行（BofA）持股，為第14輪減持，從7月中以來已累計套現超過100億美元，持股占比降至略高於10%的申報門檻。

申報資料顯示，波克夏在3、4、7日平均以每股約40美元的價格，出售960萬股美銀股票，進帳約3.83美元，目前擁有7.845億股，持股占比降至10.1%。

若波克夏執行長巴菲特繼續減碼美銀持股，持股占比近期降至10%以下，屆時波克夏將不再需要在調整持股的兩個交易日內，向美國證管會（SEC）提出申報。

從7月中以來，波克夏已共賣出約2.5億股美銀股票，套現超過100億美元，並且帶給美銀股價壓力。美銀股價7日收跌0.4%至39.96美元，比7月17日的44美元高點低10%左右。

現在的問題在於，波克夏何時會停止減碼美銀持股。該公司近年已出清好幾家大銀行的股票，包括富國銀行（Wells Fargo）、摩根大通（JPMorgan Chase）以及美國合眾銀行（U.S. Bancorp）。

巴隆周刊（Barron's）已推估，波克夏可能賣到手上持股剩7億股時，停止售股。