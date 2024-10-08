東亞和太平洋區經濟成長 世銀估2024年達4.8%

世界銀行今天發布報告預測東亞和太平洋區域今年的經濟成長將落在4.8%，但2025年將略降至4.4%。報告指出，中國經濟成長放緩及全球政策的不確定性都會影響區域經濟發展。

世界銀行（World Bank）今天發布東亞和太平洋2024年經濟報告（East Asia and Pacific April EconomicUpdate October 2024）。世界銀行每半年發布一次評估報告。

報告預測東亞和太平洋區域今年的經濟成長將落在4.8%，但2025年將略降至4.4%；區域內最大的經濟體中國，由於面臨房地產市場的疲弱、消費者和投資者信心低落以及高齡和全球衝突等結構性的挑戰，經濟成長將從今年的4.8%降為2025年的4.3%。

受惠於國內消費增加、貨品出口恢復以及觀光業復甦，區域內除了中國以外的其他國家經濟成長則從今年的4.7%，略增為2025年的4.9%；較大的經濟體如印尼，2024年和2025年的成長將達到疫情前或略高於COVID-19疫情前的水準，但像馬來西亞、菲律賓、越南和泰國則會略低於疫情前的水準。

世界銀行東亞和太平洋區域副行長菲羅（ManuelaV. Ferro）指出，東亞和太平洋區域仍然是世界經濟成長的動力，不過成長正在放緩，他認為東亞和太平洋區域的國家應該要重塑經濟模式，以引領正在改變中的貿易模式和科技。

報告列出3項主要會影響區域經濟成長的因素，包括轉移的貿易和投資、中國經濟成長放緩以及全球政策的不確定性。

報告指出，中國和美國之間的貿易緊張情勢讓像越南這樣的國家透過「連結主要的貿易夥伴」，大大增加自己在全球供應鏈中的角色，但隨著更嚴格的關於產地的進出口規定上路，這樣的經濟模式將會受限。

其次，中國鄰國過去30年受惠於中國的強勁成長，但現在中國的進口成長甚至比GDP還低，今年前7個月中國的進口成長僅2.8%，比過去10年的6%還要低上許多。

最後，除了國際地緣政治的不確定性之外，經濟政策的不確定性也可能導致東亞和太平洋區域國家的工業生產和股票價值減少0.5%到1%。

報告也分析了工業機器人、人工智慧以及數位平台對東亞及太平洋區域國家的影響，例如東協5國在2018年到2022年之間，使用機器人提高生產力和生產規模，因此為200萬名具有高技術的工人製造了工作機會，但也讓140萬名低技術的工人失業。

由於東亞和太平洋區域以勞力密集產業為主，相較於已開發國家，工作機會受到人工智慧威脅比例較低，但也較低程度受惠於人工智慧帶來的好處。

世界銀行東亞和太平洋區域首席經濟學家瑪圖（Aaditya Mattoo）指出，東亞依靠全球開放市場和勞力密集的發展模式，正在受到貿易緊張情勢和新科技的挑戰，他建議這些國家應該加強貿易協定，並讓民眾具有使用新科技的能力和動力。