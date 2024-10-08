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LG新能源Q3獲利優於預期 股價大漲5%

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
LG新能源也宣布，已經簽約將為賓士（Mercedes-Benz）北美在內地區的子公司供應電動車電池。路透
LG新能源也宣布，已經簽約將為賓士（Mercedes-Benz）北美在內地區的子公司供應電動車電池。路透

南韓電池製造商LG新能源周二（8日）公布第3季獲利優於預期，股價聞聲大漲逾5%。

受到全球電動車銷售放緩的影響，LG新能源第3季營業利益較去年同期下滑近40%至4,483億韓元（約3.32億美元），高於分析師所估的4,285億韓元。

若不計入美國通膨削減法的抵稅優惠，LG新能源出現177億韓元的營業損失。營收衰減16.4%至6.9兆韓元。LG新能源將於10月28日公布最終完整財報。

LG新能源也宣布，已經簽約將為賓士（Mercedes-Benz）北美在內地區的子公司供應電動車電池。

LG新能源公告，將於2028年至2038年間供應50.5百萬瓩（GW）的電池給賓士，但表示無法透露合約的金額。

為減少對電動車市場的依賴，LG新能源周一表示，計劃藉由擴展儲能系統等業務，到2028年將營收擴大一倍以上。

LG新能源為特斯拉和通用汽車在內的汽車製造商提供電動車電池，但近來面臨電動車銷售下滑和鋰價下跌的挑戰。汽車製造商也對電池供應商施壓，要求降低電池售價，希望藉降低電動車價格來提振需求。

LG新能源第3季股價上漲27%，結束一連五季頹勢。

Hanwha 投證分析師 Lee Yongwook 日前發布報告指出，LG與通用汽車的合資企業Ultium Cells的出貨量可能減少，通用汽車今年電動車累計銷售量才超過7萬輛，未達到全電動車使用Ultium電池組的年度生產目標。

LG 分析師 電動

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