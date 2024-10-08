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三星會長李在鎔：無意分拆晶圓代工業務 坦承泰勒廠遇挑戰

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
三星電子會長李在鎔7日出席菲律賓-韓國商業論壇。路透
三星電子會長李在鎔7日出席菲律賓-韓國商業論壇。路透

三星電子會長李在鎔7日表示，三星無意分拆晶圓代工製造業務和邏輯晶片設計業務。

李在鎔7日接受路透訪問，被問及三星是否考慮將晶圓代工業務或System LSI 邏輯晶片設計業務分拆出去時，他表示：「我們亟欲發展這些業務。不打算分拆（它們）。」

此前，數名知悉情況的消息人士向路透表示，三星一直難以贏得客戶的大訂單，來填補新產能。分析師表示，三星的這兩項業務每年造成數十億美元虧損，原因是需求疲軟，而這也拖累這家全球最大記憶體晶片製造商的整體業績。

三星先前持續擴展邏輯晶片設計業務與晶圓代工製造業務，希望降低對記憶體晶片業務的依賴。李在鎔在2019年宣布他的願景：到2030年前，要超越台積電（2330），成為全球最大的晶圓代工業者。此後，三星宣布對晶圓代工製造進行數百億美元的投資，在南韓與美國蓋新廠。

然而，李在鎔最新受訪時坦承，三星在德州泰勒興建新晶圓廠的計畫面臨一些挑戰，「有一點艱難，因為是變化中的情勢、大選」。但他沒有繼續詳述，而三星也沒有進一步置評。

近年來，南韓是美國主要的外國投資國，受到華盛頓支持綠能、晶片產業的財務補貼支持，但包括電動車電池業者LG新能源（LG Energy Solution）在內的一些企業今年來對在美國投資變得審慎，原因是美國11月將舉行總統大選，政策可能生變。

三星在4月時將德州泰勒晶圓廠量產計畫從2024 年下半年延後至2026年，表示會依據客戶需求採取分階段營運。

據路透對九位受訪分析師的平均估計，三星去年晶圓代工和系統邏輯晶片業務的營業虧損為3.18兆韓元（24億美元）。

三星沒有提供這兩項業務的業績明細。分析師估計，這兩項業務今年將再虧損2.08兆韓元。

三星電子 晶圓代工 李在鎔

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