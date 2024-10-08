法官下令Google 開放Android給應用商店開發者
美國法官下令，Google必須開放Android 作業系統，讓開發商也能建立自己的應用商店平台和支付系統，和 Google Play Store 競爭。
美國地區法官James Donato就去年12月反壟斷案陪審團庭審中敗訴的結果，周一發布這道禁制令。Epic Games 指控，Google 利用對Android的控制權，從Play Store 從App 開發商賺取超額利潤。Google 已表示，計劃對此裁決提出上訴。
Donato命令Google 開放第三方進入 Play Store 的App 目錄，以便建立可競爭的產品。他也禁止 Google 付費吸引App 開發者優先或獨家在Play Store上發布 ，還禁止設品製造商在特定地點預設Play Store或不預設競爭對手的App 商店。
法院命令將於下個月生效，其中許多救濟措施將持續三年。Google 負責監管事務的副總裁在網誌發文說，將請求法院暫停實施這些救濟措施，以便在法律程序進行的同時，為用戶和開發者維持一致而安全的體驗。
Epic 執行長史溫尼（Tim Sweeney）在X平台發文說，Epic將在明年透過Play Store推出自己的 App商店。他寫道：「App 開發者、商店營運者、電信業者和製造商有3年時間來構建一個充滿活力且具有競爭力的Android生態系統，進而達到關鍵規模，讓Google 難以阻擋。」
Donato限令 Google 在八個月內開發共享 App目錄的技術。他援引的庭審事證表明，Google 主張 Play Store 是受益於「網絡效應」，卻阻止亞馬遜（Amazon）打造成功的競爭產品。
Donato 寫道：「這證據描繪的景況昭然若揭，即使是像亞馬遜這樣的業界巨頭，也因網路效應無法與Google Play Store競爭。」
法院命令也禁止Google 要求開發者使用在App 內公司購買（in-app purchase）時必須使用Google的計費系統。Google 對這類支付收取最高可達30%的費用。
Donato的命令僅適用於美國，他表示，這麼做是避免干涉其他國家對Google的調查。
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