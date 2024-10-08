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三星為疲弱財報道歉了 營利大增274%未達預期、沒抓住AI契機

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
三星電子今天公布第3季營業利益估計大增274%，但低於分析師預期。路透
三星電子今天公布第3季營業利益估計大增274%，但低於分析師預期。路透

三星電子今天公布第3季營業利益估計大增274%，但低於分析師預期，反映該公司遲遲無法在關鍵的AI記憶體領域抓住強勁需求。三星已罕見地為令人失望的財報發表長長的道歉。

三星半導體事業負責主管全永鉉發表聲明說，公司將檢討組織文化與流程，「與其仰賴短期的解決方案，我們將寧願聚焦於強化我們的長期競爭力。現在是考驗的時期」。「關於我們的技術競爭力，我們已經引起了疑慮，一些人討論有關三星面臨的危機。身為這塊事業的領導者，我們為此負起全責。」

這家全球最大的記憶晶片和智慧手機製造商公布，初估上季營業利益約9.1兆韓元（68億美元），低於分析師預估的11.5兆韓元，原因是提列績效相關獎金的費用影響了獲利；上季營收79兆韓元，低於市場預估的81.57兆韓元。三星計劃本月稍晚公布包含淨利與各部門業績的完整財報。

三星在聲明中表示，公司的記憶體晶片事業獲利下滑，原因是中國大陸晶片同業增加成熟製程晶片的供應，而且一些手機客戶調整庫存，抵銷了高頻寬記憶體（HBM）與用於伺服器中其他晶片的穩健需求。

初步財報消息出爐後，三星股價在韓股開盤後一度大跌1.8%，稍後跌幅收斂至1%以內，報每股60,500韓元。

三星股價今年已下跌逾20%，此時該公司在重要市場遭遇困難：在AI領域、用於與輝達（Nvidia）處理器配合的記憶體方面，三星落後於競爭同業SK海力士；在晶圓代工領域，想要追趕台積電，也沒有取得多大的進展。

分析師近幾周來已經下調三星電子的目標價，以反映晶片部門的困境。麥格理銀行在9月25日的報告中將三星電子的投資建議評級從「優於大盤」調降至「中性」，同時將股價目標價從125,000韓元大砍至64,000韓元。

美國最大記憶體晶片製造商美光上月公布AI記憶體需求強勁，將協助營收高於預期。

相形下，三星正在追趕同業SK海力士，後者在生產用於與輝達AI加速器配合的HBM方面佔據領先地位，反觀三星最先進的HBM在獲得認證方面屢屢延宕。三星今年突然撤換半導體事業主管，新指派的全永鉉已警告說，公司必須調整工作文化，否則就會陷入惡性循環。

三星已開始在東南亞、澳洲和紐西蘭裁員，做為在全球縮編數千人力行動的一環。

AI 三星 分析師 半導體 財報

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