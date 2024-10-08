油價飆漲近4% 布蘭特突破80美元…憂以色列回擊伊朗原油設施

國際油價周一（7日）大漲近4%，布蘭特原油自8月以來首度突破每桶80美元，中東地區爆發廣泛戰爭的風險增加，市場擔心以色列襲擊伊朗的石油基礎設施，投資人解除上月積累的創紀錄做空部位；金價收跌，因上周五美國公布的非農就業數據強勁，促使投資人降低對聯準會11月大幅降息的預期。

油價大漲近4%

布蘭特原油12月期貨上漲2.88美元，漲幅3.7%，結算價報每桶80.93美元；美國西德州原油11月期貨上漲2.76美元，漲幅3.7%，報每桶77.14美元。

布蘭特原油上周漲幅超過8%，美國原油漲幅超過9%，創一年多來最大周線漲幅，此前伊朗在10月1日對以色列發動彈道飛彈襲擊，引發人們擔心以色列將瞄準德黑蘭石油基礎設施做為報復。

Lipow Oil Associates總裁Andrew Lipow表示，如果發生這種情況，油價每桶可能再上漲每桶3到5美元。

美國總統拜登上周五表示，他不知道以色列何時會做出回應，並說「我會考慮攻擊油田以外的其他選擇」。

CIBC Private Wealth的高級能源交易員Rebecca Babin說，「焦慮情緒在加劇。等待的時間愈長，恐懼感就愈強烈」。

周一稍早，伊朗支持的真主黨發射的火箭彈擊中以色列第三大城市海法。與此同時，以色列似乎準備在加沙戰爭一周年之際擴大對黎巴嫩南部的地面入侵。

瑞銀集團分析師Giovanni Staunovo表示，周一的漲勢可能是由於基金經理們解除了做空的押注，因為中東石油供應受擾的風險上升。此前截至9月中旬，避險基金和基金經理累積了創紀錄的原油期貨做空押注，因需求前景黯淡，尤其是世界最大原油進口國中國的需求。

Again Capital合夥人John Kilduff表示：「上周開始，市場上出現大量空頭回補，目前仍在繼續。這是一個先買後問的市場。」

儘管如此，他警告說，如果以色列決定不攻擊伊朗的石油基礎設施，那麼由恐懼驅動的漲勢將使油價面臨相當大的下跌空間。

石油輸出國組織（OPEC）和其包括俄羅斯在內的盟友組成的OPEC+聯盟將從12月開始提高產量，該聯盟此前幾年一直在減產，以在全球需求疲弱之際支撐油價。

金價小幅下跌

現貨黃金價格7日收盤下跌0.4%，至每英兩2,642.59美元，9月26日曾創每英兩2,685.42美元的紀錄高點。

美國黃金期貨收低0.1%，結算價報2,666.00美元。

美元徘徊在七周來最高，使得以美元計價的黃金對持有其他貨幣的投資者而言更加昂貴。

Zaner Metals副總裁兼高級金屬策略師Peter A. Grant表示：「美元走強是目前影響黃金創紀錄新高的短期阻力。」「我仍然認為短期內黃金有上漲至2,700美元的潛力，而由於地緣政治緊張局勢帶來的避險需求以及臨近美國大選的政治不確定性，3,000美元的長期目標仍然不變。」

其他方面，中國央行9月連續第五個月沒有購買黃金補充儲備。

現貨白銀下跌1.2%，報31.78美元；白金下跌1.2%，報975.72美元；鈀金上漲1.4%，報1,026.47美元。