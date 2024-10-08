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德國汽車需求疲軟 H1銷售額年減近5%

中央社／ 柏林7日專電

德國聯邦統計局（Destatis）7日公布新聞稿指出，德國汽車業今年上半年銷售額約2695億歐元，比2023年同期減少4.7%。相較去年同期，汽車大廠BMW、福斯與賓士「因為價格上漲」，銷售額創紀錄達2826億歐元。

聯邦統計局指出，即便汽車產業總體銷售量下滑，仍佔德國工業總體營業額的25.2%，是德國工業中營業額最高的產業。其中，出口佔汽車總體銷售額的70%，達1900億歐元，為近15年來最高的比例。

2024年上半年，德國出口約170萬輛新車，市值684億歐元，比去年同期微幅下降0.3%。其中約22.7%為電動車，比去年同期減少2.5%，但比2022年上半年翻倍增加113.9%。

此外，2024上半年汽車銷量下滑也影響所有汽車供應鏈。據聯邦統計局報告指出，車體製造業，例如車體、車身與拖車等行業的銷售量下滑11.6%；汽車零配件，例如交流發電機、變速箱與保險桿的銷售量下降5.4%。大型機動車輛的製造和引擎生產下降4.3%。

就產業從業人員數量而言，今年上半年德國汽車產業不含供應商產業約77萬3000人，年微減0.8%，佔德國整體工業的14%；機械工程業約9萬52000人，為德國第2大工業部門。過去15年中，2019年上半年汽車產業從業人員數量最多，約83萬4000人。（編輯：韋樞）1131007

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