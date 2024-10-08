美超微股價暴漲逾15% 透露最近部署的AI GPU超過10萬套

美超微（Super Micro）股價周一（7日）大漲超過15%，因這家伺服器大廠透露，每季用於AI的繪圖處理器（GPU）出貨量超過10萬個，凸顯需求強勁。

CNBC網站報導，如果上述所說的GPU平均價格大約是輝達3萬美元晶片的價格，那麼這代表是數十億美元的訂單。

美超微股價7日收盤大漲15.79%至每股47.74美元，創下七個月來最大單日漲幅。

美超微是在周一發出新聞稿宣布其新的散熱產品時，揭露上述GPU數字。新聞稿指出：「美超微最近為一些最大型AI工廠以及其他雲端服務供應商部署超過10萬套配有液冷解決方案（DLC）的GPU。」

美超微這份新聞稿的標題為「美超微鞏固做為全套機櫃液冷解決方案領導商的地位—目前每季出貨超過10萬個GPU」，表示公司正在推出一套完整的液冷式解決方案，其中包含「冷卻劑分配單元」（ CDU），以及冷卻水塔和其他形式的技術。美超微說，其產品「降低持續的電力成本以及硬體採購和資料中心冷卻基礎設施的成本」。

由於AI運算需要大量電力，伺服器業者提倡採用液冷式解決方案，避免硬體過熱，以便更有效率運作。

雖然這份聲明獲得華爾街喝采，但美超微還沒公布年度財報，比原定應在8月公布的時間已延宕約九周。美超微在8月底表示，管理層需要額外的時間「完成對截至2024年6月30日止財報的內控設計與運作有效性的評估」。

儘管美超微股價在周一大漲，但股價已自3月時的高峰下跌超過50%。在9月26日，美超微股價大跌12%，因華爾街日報報導美國司法部對美超微展開調查，此前，做空機構興登堡研究公司提出報告，表示發現了有關美超微進行會計操縱的新證據。