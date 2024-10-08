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美元在下修降息押注之際持穩 日圓走升

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
日圓兌美元周一升值0.4%，至148.18。路透
日圓兌美元周一升值0.4%，至148.18。路透

隨著交易者削減對聯準會Fed）降息的押注，美元周一持穩。日圓在主要貨幣中漲幅居前。

美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）變動不大報102.537。

Brown Brothers Harriman全球市場策略主管Win Thin說：「就業數據已導致市場對聯準會（Fed）的預期出現劇烈調整。」隨著中東緊張局勢升級，美元還獲得了避險買盤。

就業數據公布後，市場預料Fed在11月僅降息25個基點，而不是50個基點。根據芝商所（CME）FedWatch工具顯示，利率期貨交易推算降息25個基點的機率為 85%，高於一周前的 47%。美國 10 年期公債殖利率兩個月來首次升逾 4%。

日圓兌美元升值0.4%，至148.18，日本新任命的財務大臣加藤勝信表示，匯率突如其來的波動傷害了企業和家庭，政府需要仔細關注由此產生的影響。

日本最高外匯事務官員三村淳表示，正密切關注外匯市場，包括投機行為。

英鎊兌美元跌0.4%，至1.3074；歐元兌美元持平，報1.0967；歐洲央行管理委員會成員Francois Villeroy de Galhau表示，歐洲央行「很可能」在本月下一次開會時降息。

美元兌瑞郎下跌0.5%，至0.8542；瑞士法郎在六種主要貨幣中表現最佳。

紐西蘭元兌美元連續五天下跌，創7月以來最長連跌紀錄；紐西蘭元跌0.7%，至0.6117，為9月11日以來最低。

Fed 日圓 美元 聯準會 貨幣

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