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台積電ADR逆勢上漲1.9% 較台北交易溢價18.1%

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
台積電。 路透
台積電。 路透

台積電ADR周一（7日）上漲1.9%，收在184.51美元，連續四日上漲，較台北交易溢價18.1%。

美國股市三大股指全面下跌，中東緊張局勢抑制了對經濟狀況的樂觀心理，大型科技股尾盤跌勢加劇。公債殖利率上升，交易員降低對聯準會（Fed）降息的押注，

道瓊工業指數下跌398.51點，跌幅0.9%，報41,954.24點；標普500指數下跌55.13點，跌幅1%，報5,695.94點；那斯達克綜合指數跌213.94點，跌幅1.18%，報17,923.90點。

費城半導體指數僅跌0.2%，輝達（NVIDIA）上漲2.2%，是科技七雄股中唯一上漲的股票。

台灣加權股價指數昨天大漲399.85點，收在22,702.56點。台積電ADR漲1.8%，收在1,005.00元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 158.69 +0.30 155.00 2.38

中華電 CHT 123.48 -1.13 124.00 -0.42

台積電 TSM 1,186.66 +1.85 1,005.00 18.08

聯電 UMC 52.93 -1.44 52.90 0.06

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據

ADR 台積電 指數 科技股

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