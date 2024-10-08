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美股三大指數全跌 10年期債殖利率重登4% NVIDIA照漲

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
Alphabet 下跌2.4%，尾盤加劇大型科技股頹勢。美國一位法官裁定，該公司必須解除限制，允許開發者建立與Google Play Store競爭的市場平台。美聯社
Alphabet 下跌2.4%，尾盤加劇大型科技股頹勢。美國一位法官裁定，該公司必須解除限制，允許開發者建立與Google Play Store競爭的市場平台。美聯社

美國股市三大股指全面下跌，中東緊張局勢抑制了對經濟狀況的樂觀心理，大型科技股尾盤跌勢加劇。公債殖利率上升，交易員降低對聯準會（Fed）降息的押注，

道瓊工業指數下跌398.51點，跌幅0.9%，報41,954.24點；標普500指數下跌55.13點，跌幅1%，報5,695.94點；那斯達克綜合指數跌213.94點，跌幅1.18%，報17,923.90點。

費城半導體指數僅跌0.2%，輝達（NVIDIA）上漲2.2%，是科技七雄股中唯一上漲的股票。台積電ADR上漲1.9%。

美國基準10年期公債殖利率從上周五的3.980%攀升至4.025%，是7月以來最高水準。

國際油價上漲、中東戰爭，到颶風米爾頓增強，以及美國大選臨近，投資人周一發現有諸多顧慮來打壓近來上漲的股市。

摩根士丹利E*Trade的Chris Larkin說：「上周五強勁的就業報告不僅扼殺了11月降息50個基點的任何機會，還引發如果經濟數據繼續高於預期，Fed會將維持利率不變的耳語。」「但正如上周所表明的那樣，地緣政治不容忽視」。

Wedbush Securities洛杉磯的股票交易董事總經理Michael James說：「過去幾天發生了一些列事件：就業報告、颶風造成的損失、能源價格上漲以及對一些大盤科技股的負面評論。」「所有這些因素疊加在一起，讓今天的市場變得緊張起來，Google的消息讓市場在最後一小時出現了更急進的拋售。」

晨星公司的Dave Sekera認為，如果地緣政治局勢進一步升級，可能會刺激避險交易，那麼成長股將落後價值股。

投資人也擔心以色列將如何應對伊朗的導彈襲擊。周一，黎巴嫩武裝組織真主黨向以色列海法市發射了火箭彈，而以色列軍隊似乎準備擴大對黎巴嫩南部的地面襲擊。

交易者降低了Fed 11 月降息50 個基點的押注。根據芝商所（CME）FedWatch工具顯示，他們消化的Fed降息 25 個基點的可能性為 86%，不降息的可能性約為 14%。

標普500指數11個類股中有10個下跌。隨著油價上漲，能源股小幅走高。

在大型銀行公布財報之前，金融股回落1.2%。摩根大通和富國銀行將於本周五公布財報。

追蹤科技七雄的指數下跌1.9%。亞馬遜下跌3.1%，富國證券下調該公司股票評級；蘋果下跌2.3%，拖累標普500指數最重，Jefferies稱投資人對AI手機過於樂觀；Alphabet 下跌2.4%，美國一位法官裁定，該公司必須解除限制，允許開發者建立與Google Play Store競爭的市場平台。

伺服器製造商美超微（Super Micro）股價飆漲16%，成為標普500指數中表現最好的成分股，該公司指出了需求強勁的跡象。

輝瑞(Pfizer)股價上漲2.2%，因為維持投資者Starboard Value入股。保險和再保險股下跌，因預期將本周在佛羅里達州登陸的颶風Milton 將造成損失。

Air Products and Chemicals 收盤上漲 9.5%，因有報導說避險基金 Mantle Ridge 已建立該股。

Fed 指數 美國大選

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