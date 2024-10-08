經濟不著陸 打亂美債漲勢

美國9月就業數據出乎意料強健，削弱聯準會（Fed）再次大舉降息的機率，並使經濟「不著陸」的憂慮再起，打亂美債漲勢，導致美國2年期與10年期公債殖利率雙雙重返4%大關，為8月以來首見。

美國公債殖利率延續上周末漲勢，10年期公債殖利率7日一度上揚4個基點至4.01%，2年期殖利率也攀揚9個基點至相同水位；債券殖利率和價格呈反向走勢。

這反映出對Fed未來決策的疑慮，投資人不再認為Fed將在11月政策會議降息2碼（50個基點），降息1碼的機率也從接近100%降至86%。如今市場估計，到今年底降息幅度將不到50個基點，為8月1日以來首見。

交易者原本以為美國經濟成長將放緩、通膨趨緩、並會激進降息，因而搶進對Fed利率敏感的短期美債，但非農報告表現奇佳，重燃經濟過熱的擔憂，也讓「不著陸」再成債市焦點。不著陸是指經濟持續成長、通膨再起、Fed幾無降息空間。

DWS美洲固定收益主管卡特蘭博說，讓多數投資人大感意外的「痛苦交易」，一直是市場反應的降息幅度減少，帶動短期利率走升；可能情況是Fed不再降息、或必須再次升息。

朱肯米勒（Stanley Druckenmiller）和伊爾艾朗等人警告，Fed不應被市場的低利預期或自身預測所局限。伊爾艾朗提醒「通膨尚未消退」，美國前財長桑默斯在X平台上表示，「不著陸」和「硬著陸」都是Fed須重視的風險，並稱上個月的大幅降息是個「錯誤」。

Brandywine全球投資管理公司的經理人也說，Fed寬鬆和中國大陸的刺激措施，增加了經濟不著陸的機率。

儘管如此，TCW的全球利率共同主管派頓認為，最新就業數據不足以改變Fed持續寬鬆的需求，從離職率下降、車貸和信用卡違約率上升等可見，勞動市場轉弱，對經濟構成下行風險。

派頓在4日債券遭拋售之際，敲進更多2年期和5年期美債。她說：「單一數據不會改變我們對勞動市場走弱的整體看法。」