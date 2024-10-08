美企內部人保守買自家股

美股標普500指數漲勢凌厲，今年頭九個月的漲幅創1997年來最大，充分展現投資人的樂觀情緒，但美國企業內部人士卻不像投資人一樣積極「錢」進股市，大買自家公司的股票。

根據InsiderSentiment.com的數據，在7月，有高管或董事進行股票交易的美國公司中，僅15.7%淨買入公司股票，下探近十年來最低水準。在8月，這一數字回升至25.7%，9月又回降到21.9%，均低於十年均值26.3%。

企業內部人士觀察者認為，公司高層與董事對營運前景瞭如指掌，因此綜合來看，其交易行為，可作為美股未來整體表現的指標，而近幾個月這項信號並不樂觀。

這並非唯一警訊。「股神」巴菲特執掌的波克夏已在擴大現金部位。亞馬遜創辦人貝佐斯、Meta創辦人祖克柏今年來都已脫手價值數十億美元的自家公司股票。

密西根大學羅斯商學院教授塞亨說：「企業內部人士的股票交易情況，可以很好地預測未來股票的總體回報。目前企業內部人士的股票買進活動低於平均水準，這一事實表明，未來的股票報酬率也將低於平均水準。」

塞亨是InsiderSentiment.com的顧問。他認為，公司內部人士擔憂美國經濟陷入衰退，這是股市重挫的一大肇因。儘管美國經濟現況尚佳，通膨降溫、消費者信心也改善，但失業率曾在今年稍早攀升，有跡象顯示，低收入消費者面臨財務壓力。

摩根大通執行長戴蒙曾警告說，經濟前景可能比許多投資人所設想的還艱難。他在今年5月表示，對全球經濟風險抱持謹慎悲觀的看法，並認為自家公司的股票被高估。隨著財報季將於本周稍晚揭幕，市場將關注銀行業高層對經濟的看法。摩根大通、富國、紐約梅隆銀行預定11日發布上季財報。