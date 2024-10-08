歐美儲蓄率不同調 牽動GDP

雖然歐洲和美國的儲蓄率在新冠疫情期間雙雙上揚，但美國消費者疫後迅速恢復支出，歐洲仍在努力擺脫俄烏戰爭帶來的不安全感，儲蓄率持續高於疫前。而這可能也是影響美歐經濟成長速度不同調的關鍵。

根據歐盟統計局，歐元區家庭今年第2季的儲蓄率達到15.7%，遠高於疫前的12.3%。雖然數據無法直接進行比較，但趨勢上與美國出現明顯分歧：美國的個人儲蓄率在第2季僅為5.2%，低於2010-2019年的平均水準6.1%。

穆迪分析（Moody's Analytics）首席經濟分析師詹迪指出，較低的儲蓄率推動了美國的消費者支出，成為經濟成長的主要動力，這是美國經濟成長速度快於歐洲的關鍵因素，「美國消費者一直在推動全球經濟列車」。

經濟合作發展組織（OECD）預測，美國今年的GDP成長率能達到2.6%，歐元區和英國則分別為0.7%和1.1%。諮詢公司Capital Economics經濟學家麥克亞當表示，疫情期間的財富增長已經消失，歐洲家庭對住房的投資比疫前多，這也推高了歐洲的整體儲蓄率，儘管工資提高，但信心未回升。