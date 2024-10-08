任天堂獲沙國加碼投資

任天堂股價7日盤中大漲逾5%，寫兩個月來最大漲幅，因沙烏地阿拉伯主權財富基金的高層主管向媒體表示，考慮增持任天堂持股。

任天堂開高走高，盤中一度大漲5.23%至每股8,148日圓，是兩個月來最大漲幅，終場漲幅收斂至4.4%。此前共同社報導，沙烏地阿拉伯公共投資基金（PIF）考慮投入更多資金在任天堂與同業。PIF子公司Savvy Games Group副董事長賓班達爾親王表示，他希望這些公司本身同意這些行動。

沙國政府熱中於把王國打造成全球遊戲產業大國，並且把藉此多元化目前大幅仰賴石油的本國經濟。沙國正投入380億美元要把該國打造成下一個遊戲產業重鎮，而且也投資了日本和南韓的遊戲內容業者。

PIF同樣有持股的知名遊戲公司Nexon，7日在東京股市盤中也一度大漲3%，收盤漲幅收斂至約2%，報每股2,857.5日圓。

根據彭博資訊彙編的數據，PIF已經是任天堂最大股東之一，持股比8.6%。PIF也投入數十億美元押注其他遊戲公司，包括騰訊、動視暴雪（Activision Blizzard）和南韓的Kakao娛樂。PIF資助的一家房地產開發商，也正在沙國首都利雅德外興建一座七龍珠主題樂園。