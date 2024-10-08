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東京地鐵IPO 籌資24億美元

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
東京地鐵成立於2004年，在東京大都會區經營九條地鐵線，日均客運量約為652萬人次。 （美聯社）
東京地鐵成立於2004年，在東京大都會區經營九條地鐵線，日均客運量約為652萬人次。 （美聯社）

東京地下鐵公司（Tokyo Metro）7日將首次公開發行股票（IPO）暫定價格設在每股1,100至1,200日圓之間，預料最多可籌資24億美元，成為日本六年來最大的IPO案。

東京地鐵希望藉這次公開上市，籌得3,196億–3,486億日圓（約24億美元），將成為2018年12月軟銀籌資210億美元以來最大的IPO案。東京地下鐵的估值最高可達6,972億日圓。

東證指數和日經225指數已從8月5日暴跌的水準反彈超過20%，日圓也恢復走貶支撐了出口類股，但目前水準仍低於今年創下的歷史高峰。

東京地鐵這次將釋出約2.9億股，最終價格預定15日拍板，並預定於10月23日在東京證券交易所主板開始掛牌交易。

東京地鐵成立於2004年，在東京大都會區經營九條地鐵線，日均客運量約為652萬人次。日本政府持有該公司53.42%的股份，而東京都政府持有其餘46.58%。這次釋股後，兩者合計持股比率將各自減半。

東京地鐵歷經疫情期間祭出撙節措施、最後東京通勤族重返辦公室，截至3月的年度未計利息、稅項前利益、折舊和攤銷（EBITDA）獲利超過50%，達到1,500億日圓。更令人驚豔的是，EBITDA利潤率達到39%，比上年高出近10個百分點，遠高於上市競爭對手平均23%的水準。東京地下鐵還試行信用卡支付，以迎合外國遊客，並計劃透過自動化，到2031年將員工人數減少約十分之一。

路透熱點透視（Breakingviews）分析，以參考股價來看，按預估EBITDA估算的本益比不到10倍，反而略低於利潤率不如東京地下鐵的競爭對手（包括東急和小田急電鐵）。

財務省和東京都政府在東京地下鐵IPO後仍將共同持有50%流通的股票。根據法律規定，這次IPO必須在2028年3月之前實施，籌資收益用來償還2011年東北地震和海嘯後發行的債務。

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