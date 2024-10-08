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東南亞網路犯罪 猖獗

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電

最新報告顯示，跨國網路犯罪集團去年透過非法活動，進帳多達370億美元（約新台幣1.18兆元），如今更利用新型商業手法和科技，擴大規模，在東南亞地區日益猖獗。這類集團也廣泛使用社群媒體，犯罪模式因而徹底改變。

聯合國毒品和犯罪問題辦公室（UNODC）7日公布報告指出，「東南亞這類跨國組織型網路犯罪版圖，演進速度為史上最快」，他們不僅在犯罪行動裡結合惡意軟體、生成式人工智慧（AI）、深偽等技術，也為了洗錢需求開發新的地下市場和加密幣解方。

非法網路活動自新冠疫情期間在緬甸、柬埔寨和寮國快速發展。該地區成為犯罪集團進行如戀愛詐騙、加密幣詐騙、洗錢和非法賭博的溫床。

此外，有數十萬人經由人口販賣，被犯罪集團引進這些國家，強迫在一些賭場、旅館和經濟特區等所謂的「詐騙中心」工作。這些地方如今「成為這類地下經濟的重鎮，使各國當局管理國境邊界的工作更加困難」。

網路詐騙活動因此愈演愈烈，估計去年造成東亞和東南亞地區受害者180億~370億美元的財務損失。

東南亞 網路 詐騙

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