美就業數據優於預期激勵美股漲勢 帶動亞股多收高
美國最新就業數據超乎預期，激勵華爾街股市收漲，亞洲股市今天跟隨美股走勢收盤漲多跌少。
美國4日公布全美9月非農就業新增25萬4000人，同月失業率也滑降，激勵當日華爾街股市三大指數走高。美國最新就業數據創6個月來最佳紀錄，遠優於7月和8月就業數據，當時引發外界憂心美國經濟可能步向衰退。
此外，投資人也將密切關注美國本週稍後將公布的通膨數據，希望從中一窺可能左右美國聯準會（Fed）貨幣決策的蛛絲馬跡。
亞股今天收盤漲多跌少。日圓兌美元匯價走貶今天帶動日股走高，日經指數收盤漲幅近2%。港股恆生指數也在中國一連串提振經濟措施激勵下收高。
雪梨、首爾、新加坡、台北和馬尼拉股市皆收漲。威靈頓股市則收跌。
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