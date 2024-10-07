印尼下周一起對來自台陸韓的部分平軋鋼製品 課徵反傾銷稅

印尼財政部7日公布一項規定，將自下周一（14日）起，對來自台灣、中國大陸、南韓的部分平軋鋼產品課徵反傾銷稅。

路透報導，該政府文件顯示，受新徵反傾銷稅影響的產品，會在既有一般進口關稅等稅收的基礎上，加徵4.4%~7.9%不等的關稅，將從10月14日起開徵，一路徵收到2029年。

文件指出，祭出反傾銷稅有其必要，因為調查後發現，印尼國內的製鋼產業，尚未從前述國家傾銷各類平軋鋼產品的影響中恢復。

在這份文件中提到至少九家企業，當中五家為陸企。