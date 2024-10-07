就業報告強勁...美10年期公債殖利率升破4% 兩個月首見

美國10年期公債殖利率7日重回4%大關，為8月8日以來首見升破4%，2年期殖利率也逼近4%，主要是非農報告表現意外強健，迫使交易者重新評估聯準會（Fed）降息步伐。

美國10年期公債殖利率在亞洲下午盤升至4.008%，2年期公債殖利率也上揚5個基點至3.98%。上周公布的9月非農就業人數增加25.4萬人，遠超過經濟學家預估的15萬人，削弱Fed再次大舉降息的機會。

美國經濟「不著陸」，也就是經濟持續成長、通膨復燃及Fed幾無降息空間的情境，如今再度成為市場熱議焦點。

7日公債價格延續上周末的跌勢，繼續下挫；債券價格和殖利率呈反向走勢。

此種走勢反映出對Fed未來決策的疑慮，利率交換顯示，已完全排除在11月政策會議降息兩碼的機率，降息1碼的機率也不再是百分之百。