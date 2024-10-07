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陸股還會繼續狂飆嗎？高盛說還有再漲20%的空間

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
陸股近日狂飆上漲，高盛集團將陸股的投資建議調升至「加碼」。路透
陸股近日狂飆上漲，高盛集團將陸股的投資建議調升至「加碼」。路透

高盛集團將陸股的投資建議調升至「加碼」，加入一票陣營，看好北京當局的一籃子刺激措施會帶來正面影響。

包括高盛亞太首席股票策略分析師慕天輝（Timothy Moe）在內的策略師群在10月5日的報告中表示，如果當局執行政策措施，追蹤陸股的指數可望再上漲15%至20%。他們指出，陸股現在的估值仍低於歷史平均水準、企業獲利可望改善，而且全球投資人對陸股的布局不多。

策略師群表示，近期當局宣布的刺激措施，「已經讓市場相信決策者變得更重視要採取足夠的行動，來遏止左尾成長風險」。

北京的刺激措施已經促使包括滙豐、貝萊德等華爾街重量級金融機構紛紛調高對陸股的看法，認為先前備受打擊的大陸股市終於迎來轉折點。滬深300指數已從9月觸及的低點大漲27%，而交易人士將觀察大陸境內股市在結束黃金周假期、8日恢復開盤交易後，漲勢會有多強勁。

高盛將MSIC中國指數和滬深300指數的目標分別調高至84與4,600點，這代表會從當前的水準，還會有15%至18%的總報酬。

不過高盛也警告陸股可能面臨的挑戰，包括財政刺激的推動比預期疲弱、投資人進行獲利了結，以及美國總統大選和關稅風險等。

高盛的團隊在去年11月調降在香港掛牌陸股的投資建議，理由是獲利成長溫和。此後，恆生中國指數直到上月都大致在區間交易，周一則大漲多達2.7%。

北京 指數 陸股

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