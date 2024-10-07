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日本財務大臣說密切關注日圓波動帶給企業和家庭的影響

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
加藤勝信說：「我們需要採取必要措施，同時密切關注匯率波動對民眾生活和經濟活動的影響，而不是對外匯市場本身做出反應。」 路透
加藤勝信說：「我們需要採取必要措施，同時密切關注匯率波動對民眾生活和經濟活動的影響，而不是對外匯市場本身做出反應。」 路透

日本新任財務大臣加藤勝信承諾，將視日圓震盪對實體經濟的影響，考慮採取因應對策。他表示，日圓波動過劇，對企業和家庭都是傷害。

加藤勝信在接受各大媒體訪問時說：「我們需要採取必要措施，同時密切關注匯率波動對民眾生活和經濟活動的影響，而不是對外匯市場本身做出反應。」

他承認，日圓是強是弱，既有正面影響也有負面影響。 雖然日圓疲軟增加了日本的食品和能源等進口成本，但也提高了出口商在海外賺取的利潤。

最近幾個月，日圓兌美元大幅波動，主要受到美國和日本貨幣政策走向以及全球經濟前景不明的影響。

日圓兌美元7月初一度貶至162日圓，周一報148.40日圓。

最近幾個交易日，由於市場對日本銀行（央行）即將升息的預期減弱，加上聯準會（Fed）降息步調可能有變，日圓再次走貶。

加藤受訪時說，他預料日銀會採取適當的貨幣政策，以實現2%的穩定通膨目標，並將謹慎向市場傳達其政策意向。他強調，具體措施由日銀決定。

石破茂上周正式就任首相後曾表示，日本尚未做好再次升息的準備。儘管數據顯示通膨持續上揚，但日本官方尚未宣布通縮結束，石破茂強調，需要確保日本不會逆轉所謂的良性循環，他指的是薪資和物價同步增長。

實體經濟 日本 通膨

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