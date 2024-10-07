蘋果傳月底發表M4晶片MacBook Pro新筆電

根據彭博資訊時事通訊的報導，蘋果公司預料本月底舉行新一場硬體產品的發表會，推出新款MacBook Pro、Mac mini、iPad mini，並於11月1日開始出貨。

先前市場傳言已經流傳一段時間，指蘋果本月稍晚將展示搭載M4系列晶片的各款MacBook Pro筆記型電腦。另外，Mac mini、iPad mini也將有新款亮相。

自從蘋果推出使用M4處理器的iPad Pro之後，有關蘋果也需要以M4系列處理器升級Apple Silicon Mac電腦的呼聲不斷。

M4 Mac mini據稱會有重大改變，傳出會尺寸更小，且外觀將脫離以往的設計、轉為更加流線，機身有五個USB Type-C插孔。

iMac也有可能升級使用M4處理器，不過最新沒有什麼相關消息傳出。

蘋果的平板電腦iPad和iPad mini已經有一段時間沒推更新款，上次iPad新款是在2022年秋季推出，iPad mini則是已有三年沒推新款。iPad若出現在10月的發表會上，最有可能的改變是使用更新的晶片。因為蘋果要推出人工智慧功能Apple Intelligence，要儘量多納入能執行相關功能的旗下硬體裝置，iPad也包括在內。

iPad mini升級的可能性又更高，若將前置鏡頭改到側邊，將更適合橫向拍攝。後方相機鏡頭的感測器可能升級到與iPhone 16一致，都提高到4,800萬畫素。

不過，報導也指出，蘋果要延後到明年上半年推出新一代的MacBook Air和iPadAir。

據了解，明年上半年時，蘋果將在春季同時發表新款的採用M4晶片的MacBook Air 13吋和15吋筆電，以及11吋、13吋的iPad Air新機。屆時，可能會與傳言中的平價款手機iPhone SE 2025年新機同時發表。

明年6月的蘋果全球開發者大會（WWDC）預期會發表AirTag更新版，以及iPad Air的Magic Keyboards鍵盤。

至於明年下半，Mac Studio and Mac Pro應會有新版本，傳統上，蘋果會在秋季發表iPhone 17系列、Apple Watch系列11。