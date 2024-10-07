錯估形勢 日圓上周重貶4.6% 避險基金卻轉而做多日圓

日圓上周遭逢2009年來最慘烈單周表現，先是日本新任首相對利率發表鴿派言論，又因美國就業報告意外強勁。然而也就在上周，避險基金卻轉而做多日圓。

美國商品期貨交易委員會數據顯示，截至10月1日的一周，投資人自8月中旬以來首度轉為淨做多日圓，時機正好在新任首相石破茂表明日本尚未準備好進一步升息之前。

美國非農就業數據高於所有預測，進一步支撐對美元的需求，市場也排除下個月Fed大幅降息的可能性。

野村證券外匯策略主管後藤祐二郎表示，「有些避險基金上周之初因預期新首相石破茂將採取更強硬的立場而建立日圓多頭部位」，結果，「出乎意料的就業數據反而增強美元兌日圓匯率短期內回測150水準的可能性」。

上周，日圓兌美元重挫4.6%，創下2009年12月以來最大單周跌幅。避險基金在內的投資人又開始重新建立做空日圓的押注。

本周公布的美國通膨數據將進一步提供Fed政策走向及日圓走勢的線索。日圓兌美元周一變動不大報148.56。

瑞穗證券東京首席策略師大森翔央輝接受彭博電視訪問時說：「如果從事利差交易的投資人再次進場並測試160，誰又阻止得了呢？」「我認為短期內可能看到150，甚至155。」

有些投資人將日圓賣壓視為買進的機會。策略師仍預測，隨日本銀行（央行）升息，明年日圓會進一步走強。彭博調查顯示，第2季美元兌日圓預測的中位數為140。

倫敦RBC BlueBay資產管理公司投資長 Mark Dowding 認為，日圓短期可能還會繼續走貶，然而，若跌至150，可能又是開始做多日圓的時機。

加拿大帝國銀行策略師 Maximillian Lin 說：「鑑於對Fed預期的轉變，如果接下來10月8日的CFTC數據顯示做空日圓又轉向，我不會感到驚訝。」他說：「這一切都取決於美國數據和Fed的反應。」