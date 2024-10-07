富時羅素明調整債券指數 韓印是否入列備受矚目

追蹤全球29兆美元固定收益的富時羅素（FTSE Russell）明日（8日）將宣布世界政府債券指數（WGBI）最新調整。南韓已配合所有條件，期待這次可納入指數；印度因受全球投資人青睞，反而享有納入新興指數的優勢。

印度在改革方面落後，但因已納入摩根大通的旗艦指數，這次可能納入富時羅素的4.6兆美元新興市場債券指數。彭博報導，富時已告訴投資人，他們和印度證券監管機關會議進展相當順利。

越南則在證券的觀察名單上，這次可能從邊境市場晉升至新興市場。

債市地位得到提升，可謂吸引投資人的大好時機。由於Fed降息，投資人轉向海外尋求更好的回報。今年截至8月底，印度符合摩根大通指數資格的債券已吸引140億美元的資金。

盛寶銀行固定收益研究主管Althea Spinozzi說：「目前的環境對新興市場債券確實有利，許多投資人正在尋求更高的收益和多元化。」「納入指數往往會吸引大量資金流入，因為追蹤這些基準的全球投資人會調整他們的投資組合。」

南韓政府預測，若加入WGBI，將吸引多達90兆韓元（約680億美元）的資金。南韓社會加速高齡化，明年勢必增加公共舉債，當然歡迎新資金湧入。

南韓爭取加入WGBI已逾十年，也確是被納入呼聲最高者。兩年前被列入WGBI的觀察名單以來，南韓政府已經延長韓元的交易時間，外國投資人還可以透過Euroclear交易，不必在南韓的本地銀行開設帳戶。南韓官方表示，已滿足所有加入指數的條件。

新加坡M&G Investments亞洲固定收益主管Low Guan Yi認為，即使南韓今年未能入列，「鑑於南韓推動讓外國投資人更容易進入債券和外匯市場所做的努力，我預料這次評估的措辭會更正面。」

在股票方面，分析師表示，越南明年可能從邊境市場升級為新興市場。越南已取消海外投資人必需全額預付股票交易資金的要求，且於11月2日生效，排除晉級的一大障礙。