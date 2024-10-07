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力拓想收購 美鋰礦商Arcadium股東期待高溢價 股價飆漲50%

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
全球第二大礦商力拓（Rio Tinto）證實已向美國鋰礦生產商Arcadium Lithium（圖）提出不具約束性的收購提議。擷自Arcadium Lithium官網
全球第二大礦商力拓（Rio Tinto）證實已向美國鋰礦生產商Arcadium Lithium（圖）提出不具約束性的收購提議。擷自Arcadium Lithium官網

全球第二大礦商力拓（Rio Tinto）周一發表聲明，證實已向市值大約33億美元的美國鋰礦生產商Arcadium Lithium提出不具約束性的收購提議。但不確定雙方能談成交易，也沒有透露任何財務上的具體細節。Arcadium的股價應聲暴漲。

由於鋰礦供應過剩且來自電動車的需求低於預期，鋰礦股今年的表現一直積弱不振，Arcadium更是遜於同行，數個月來成為潛在收購標的的揣測甚囂塵上。該公司在澳洲上市的存託憑證周一早盤跳漲50%，是12月掛牌以來的最大漲幅。

花旗集團分析師Paul Taggart早在7月就建議力拓買Arcadium，因為後者的「交易價格遠低於重置價值」，也就是買下這家鋰礦公司比自行開發全新優質的鋰礦資產要便宜。

如果交易成功，力拓將成為電動車金屬的第三大供應商，僅次於Albemarle和SQM。

MST Marquee能源研究部主管Saul Kavonic接受CNBC採訪表示，力拓一直在等待鋰價下滑以便進行併購，以構建具全球規模的鋰礦部門。

Arcadium投資人、總部在雪梨的Blackwattle Investment Partners，由投資組合經理Tim Riordan和Michael Teran致函Arcadium董事會指出，此時的潛在收購是趁虛而入，「要有顯著的溢價才能符合企業的公平估值。選在這個時候出售，對股東來說非常具有價值破壞性」。他們認為，全球鋰市場似已見底，售價應該要接近80億美元。

力拓想談成任何交易都必須贏得Arcadium董事會和股東的支持。

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