任天堂股價大漲 沙國透露考慮加碼持股 重押遊戲產業

任天堂股價今天盤中大漲多達3.9%，因沙烏地阿拉伯主權財富基金的高層主管向媒體表示，考慮增持任天堂持股。

任天堂今天開盤後股價一度大漲3.86%至每股8,042日圓，是超過一周來最大漲幅，此前共同社報導，沙烏地阿拉伯公共投資基金（PIF）考慮投資更多資金在任天堂與同業。PIF子公司Savvy Games Group副董事長Faisal bin Bandar親王表示，他希望這些公司本身同意這些行動。

沙國政府熱中於把王國打造成全球遊戲產業大國，並且把藉此多元化目前大幅仰賴石油的本國經濟。沙國正投入380億美元要把該國打造成下一個遊戲產業重鎮，而且也投資了日本和南韓的遊戲內容業者。

PIF同樣有持股的知名遊戲公司Nexon在日本股市盤中也一度大漲3%，稍後上漲2.7%至每股2,880日圓。

根據彭博資訊彙編的數據，PIF已經是任天堂最大股東之一，持股占比8.6%。PIF也投入數十億美元押注其他遊戲公司，包括騰訊、動視暴雪（Activision Blizzard）和Kakao娛樂。PIF資助的一家房地產開發商也正在利雅德外部興建一座七龍珠主題樂園。