蘋果傳未放棄microLED技術 手表、AR眼鏡新款將採用

蘋果公司（Apple）傳出並沒有放棄microLED技術，仍計劃在Apple Watch Ultra、Apple Vision Pro的未來產品上使用microLED技術。有報導說，蘋果的擴增實境（AR）眼鏡要使用microLED顯示螢幕，且將在2026年的某個時間點量產，Apple Watch Ultra未來的機種也會在2026年採用microLED顯示器。

不過AppleInsider網站的報導指出，Apple Watch一般款上個月推出更新版系列10，Apple Watch Ultra比較可能是在2025年靠近年末推出系列3新版本。蘋果2022年9月發表第一代Apple Watch Ultra，2023年更新到系列2，今年沒有推新款，只多提供黑色選擇。

蘋果沒有放棄microLED的最新傳聞源自社群平台X上的「Jukanlosreve」帳號發文。先前在今年3月，知名蘋果分析師郭明錤說，蘋果因成本考量，已放棄在Apple Watch Ultra系列3使用microLED顯示器。蘋果原先安排的microLED生產供應商之一、南韓樂金顯示科技（LG Display）在計畫擱置後，要求賠償。

MicroLED技術與一般LED相似，但在微米等級。優點是，不需要背光板，就能提供與OLED相像的對比和亮度。MicroLED直接產生圖像，可顯示紅、綠或藍光，不必再用彩色濾光層。