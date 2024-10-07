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經濟成長快慢有別的關鍵：歐洲人增加儲蓄 美國人增加支出

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
美國今年的GDP成長估計可達2.6%，主要受到強勁的消費支出推動。路透
美國今年的GDP成長估計可達2.6%，主要受到強勁的消費支出推動。路透

雖然歐洲和美國的儲蓄率在疫情期間雙雙上揚，但美國消費者隨後迅速恢復支出，而歐洲還在努力擺脫俄烏戰爭帶來的不安全感，儲蓄率持續高於疫前。

金融時報報導，根據歐盟統計局（Eurostat），歐元區家庭今年第2季的儲蓄率達到15.7%，遠高於疫前的12.3%。雖然數據無法直接進行比較，但顯與美國出現分歧：美國的個人儲蓄率在第2季僅為5.2%，低於2010-2019年的平均水準6.1%。

英國也出現謹慎情緒，第2季儲蓄率上升到10%，是三年來最高，比2010-2019年的平均水準7.5%高。

穆迪分析（Moody's Analytics）首席經濟分析師詹迪（Mark Zandi）指出，較低的儲蓄率推動了美國的消費者支出，成為經濟成長的主要動力，這是美國經濟成長速度快於歐洲的關鍵因素，「美國消費者一直在推動全球經濟列車」。

根據經濟合作發展組織（OECD）預測，美國今年的GDP成長率能達到2.6%，歐元區和英國則分別為0.7%和1.1%。

諮詢公司Capital Economics經濟學家Simon MacAdam表示，疫情期間的財富增長已經消失，歐洲家庭對住房的投資比疫前多，這也推高了歐洲的整體儲蓄率，儘管工資提高，但信心未回升。

中東衝突升級可能使歐洲的謹慎情緒加劇，歐洲比美國更依賴來自中東的能源供應。疲軟的經濟成長可能也打擊士氣，德國最近一季的產值萎縮。

OECD預測，至少在明年，歐元區的儲蓄率將繼續高於疫前水準並超過美國。

消費者 美國

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